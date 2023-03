Morto nel cantiere Inrca Operaio ucciso dal bobcat: in sette sotto processo

di Marina Verdenelli

Morto nel cantiere del nuovo Inrca, in sette sono finiti a processo per omicidio colposo. Era il 15 gennaio del 2020 quando Pasquale Marigliano, 49 anni, di Napoli, perse la vita per colpa di un braccio meccanico di un bobcat manovrato da un collega che lo colpì alla testa senza lasciargli scampo. Si trovava all’interno dell’area di lavoro dove è in costruzione il nuovo complesso ospedaliero di Ancona sud che ingloberà anche il nuovo Inrca. L’operaio, stando alle accuse che hanno portato il pm Rosario Lioniello a ritenere responsabili per la sua morte diverse figure delle società che lavoravano all’interno in una sorta di consorzio, si trovava in un’area del cantiere dove non avrebbe dovuto avere accesso. Era nel piazzale nord e insieme al collega che pilotava il bobcat sarebbero stati impiegati per una attività di pulizia del piazzale stesso quando invece il loro unico compito "sarebbe stato quello di effettuare lavori di posa in opera delle armature". Per non aver contribuito a non impedire l’incidente e quindi la conseguente morte di Marigliano, che finì a terra con il capo schiacciato, sono a processo un albanese di 33 anni, che movimentava il bobcat che ha ucciso Marigliano, il proprietario del mezzo, un 56enne di Ravenna, della Cmc Coop, il dipendente della stessa ditta del defunto, la Blg Costruzioni Srl (dell’Ascolano), 46 anni, di San Benedetto, preposto alla vigilanza dell’operaio morto, il dirigente dell’impresa affidataria del cantiere, la Conero Scarl, 44 anni, due suoi dipendenti di 61 anni e 56 anni, tutti del ravennate, perché non avrebbero verificato che nel piazzale nord potevano accedere solo alcuni addetti alle pulizie dello stesso, la datrice di lavoro di Marigliano, 48 anni, di San Benedetto, per aver omesso di individuare nel piano operativo di sicurezza i rischi e le misure preventive e protettive derivanti da lavorazioni di pulizia e sistemazione delle aree nel cantiere. Ciascuno, nel proprio ruolo, avrebbero omesso di vigilare sul corretto utilizzo dei mezzi di lavoro e sulle qualifiche per farlo e per operare nel piazzale dove si è verificato l’infortunio mortale. Il dibattimento, davanti alla giudice Francesca Grassi, si è aperto martedì in tribunale dove sono stati sentiti i primi due testimoni: un carabiniere della Compagnia di Osimo, arrivato dopo l’incidente, e un’esperta ingegnere dell’Asur del servizio prevenzione e sicurezza del lavoro che ha spiegato come l’operaio morto "ha commesso una imprudenza" e quello che manovrava il bobcat "non aveva il titolo abilitativo per farlo". Marigliano verosimilmente stava portando il caffè al collega sul bobcat quando è stato colpito dal braccio meccanico. Indossava il caschetto giallo da cantiere, protettivo, che però si è spezzato sotto il peso della pala. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile con l’avvocato Antonio Nerone.