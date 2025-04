Morto Pergolesi, anima de "La Fenice"

Addio a Domenico Pergolesi, aveva 92 anni. È stato una figura chiave per la vita culturale di Senigallia. Il suo nome resterà indissolubilmente legato all’impegno profuso quale animatore dell’Associazione Culturale La Fenice, da lui fondata alla fine degli anni ‘60 e nella quale confluì il Gruppo di Arte Drammatica ‘La Fenice’, di cui egli stesso fu l’appassionato regista. "Una compagnia, questa, che diede un impulso fondamentale al teatro cittadino, partecipando anche a importanti manifestazioni di livello nazionale" il cordoglio dell’Amministrazione Comuanale.

Grande appassionato di jazz, fu tra i pionieri nell’organizzare a Senigallia eventi dedicati a questo genere musicale, riuscendo a portare in città artisti del calibro di Chet Baker. Proprio allo Shalimar Club di Senigallia, Chet Baker si esibì nel 1987, performance da cui poi venne tratto l’album A Night at the Shalimar, pubblicato nel 1991. Una dedizione che lo ha spinto a ideare: basti pensare al Concorso Pianistico Internazionale Città di Senigallia (1971-2000), che ha visto partecipare pianisti come Stefano Bollani e Danilo Rea, o al Premio di Poesia "Senigallia Spiaggia di Velluto’.