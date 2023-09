Morto Piero Sbriscia, fornaio a Senigallia per 70 anni

Commercio in lutto, si è spento Piero Sbriscia, aveva 86 anni. Molto conosciuto in città, in quanto per più di mezzo secolo è stato il fornaio della frazione di Scapezzano, prima di ampliarsi con punti vendita in altri quartieri della città.

"Ci ha lasciato colui che ha fatto una parte di Storia a Scapezzano con il buonissimo pane che abbiamo avuto sulle nostre tavole per più di 70 anni e fino ai giorni nostri – il ricordo social di Mirta Manizza – il forno in piena attività ora gestito da sua figlia Tiziana". I funerali saranno celebrati questa mattina alle 10 nella chiesa di Scapezzano. Ieri è stata aperta la camera ardente nella sala del commiato della casa funeraria Marco Mori. Una vera e propria istituzione nella frazione: il suo modo di fare il pane è stato una tradizione tramandata ai familiari che ora proseguono con l’attività. Pane e dolci con il gusto di una volta, diversi anche i ricordi da parte di alcuni turisti senigalliesi che ricordano l’86enne come fornaio, ma anche come memoria storica della frazione e dell’intera spiaggia di velluto. Questa mattina, dopo la cerimonia funebre la salma sarà tumulata presso il cimitero ‘Le Grazie’. Sono gradite opere di bene verso la Lega del Filo D’Oro.