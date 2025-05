Morto Sandro Paliani, storico segretario di An ed ex comandante dei carabinieri di Numana

Tutta la Riviera del Conero piange la scomparsa di un pezzo da novanta per la città di Numana. E’ scomparso Sandro Paliani, storico segretario di Alleanza Nazionale, prima comandante della stazione dei carabinieri numanese per diversi anni. Ha vissuto un’esistenza piena fino alla veneranda età di 92 anni. L’assessore alla Sicurezza Giuseppe Monaco lo ricorda così: "Il caro Sandro ci ha lasciato. Andavo regolarmente a trovarlo, sempre lucidissimo nonostante l’età e gli inevitabili acciacchi. Voleva essere sempre informato della situazione politica locale e nazionale e non ha mai lesinato i suoi preziosi consigli, rimanendo per noi tutti un solido riferimento. Le più sentite condoglianze alla famiglia". Tantissimi gli attestati di cordoglio e stima che la famiglia sta ricevendo in queste ore di dolore per la scomparsa del caro Paliani. Il circolo di Fratelli d’Italia di Numana commenta: "Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia Paliani per la perdita del caro Sandro".