Morto Scarpini. Una vita per il suo Marina

È scomparso all’età di 90 anni Nevio Scarpini. Una vita di amore e passione per la sua comunità e per il calcio locale, come spiega l’ U.S. Montemarcianese attraverso una nota.

"La nostra società e l’intera comunità calcistica locale si stringono in un profondo abbraccio di cordoglio e commozione per la scomparsa di Nevio Scarpini, figura storica e insostituibile del Marina Calcio – fa sapere la nuova società nata in estate dalla fusione tra il Montemarciano ed appunto il Marina -. La sua passione, il suo impegno costante e la sua disponibilità sono stati un punto di riferimento per intere generazioni di atleti, dirigenti e appassionati. Nevio se ne va, ma il suo lascito rimarrà indelebile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui l’amore per il calcio".

Scarpini ha seguito le sorti del Marina sin dalla fondazione del club, nei panni di dirigente, diventandone un punto di riferimento grazie al suo spirito collaborativo. Figura cruciale anche nell’organizzazione di eventi molto significativi per la comunità, basti pensare alla celebre Sagra del Pesce.

I funerali di Nevio Scarpini saranno celebrati domani pomeriggio alle 15:30 nella chiesa di Marina.

Nicolò Scocchera