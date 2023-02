Ancona: morto durante lo stage, svolta nell’inchiesta

A destra, Giuseppe Lenoci

Ancona, 14 febbraio 2023 – Morto durante lo stage, la Procura di Ancona ha chiuso le indagini sull’incidente stradale che esattamente un anno fa costò la vita allo studente Giuseppe Lenoci, 16 anni, di Monte Urano. Il 415 bis è stato notificato proprio ieri all’indagato, un 38enne, collega nella stessa ditta dove il giovanissimo faceva lo stage formativo per l’alternanza scuola-lavoro. L’accusa, già formulata subito dopo i fatti, con l’apertura di un fascicolo da parte della pm Serena Bizzarri, è rimasta quella per omicidio stradale. L’operaio è a un passo dal processo. Quella mattina c’era infatti il 38enne al volante del furgone Ford Transit, dipendente di una ditta di termoidraulica di Fermo, che finì fuori strada causando la morte dello studente. Il 16enne si trovava seduto sul posto del passeggero quando il furgone, in via Fornace, a Serra de’ Conti, uscì dalla sede stradale imboccando un fosso in discesa per finire poi la corsa contro un albero. Lo studente morì sul colpo. Il conducente invece fu sbalzato fuori dall’abitacolo del mezzo prima che questo si schiantò contro il tronco di una pianta. L’indagato aveva sostenuto che aveva sterzato per evitare un veicolo che aveva invaso la sede stradale e...