Trovato morto in mare Ubaldo Pomioli, il marito della titolare dello stabilimento balneare la Bussola di Marcelli di Numana

Numana (Ancona), 12 settembre 2023 – E’ stato ritrovato a Marcelli di Numana il corpo senza vita di Ubaldo Pomioli, il 58enne originario di Porto San Giorgio (Fermo), proprietario di un negozio di arredamento e marito della titolare dello stabilimento balneare la Bussola, i bagni numero 31 che si trovano alla fine del corso di Marcelli Sud. Una notte di ricerche con sommozzatori e imbarcazioni dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera, supportate anche dall'elicottero della Capitaneria di Porto, poi la tragica scoperta.

Proprio davanti allo storico stabilimento, ieri verso le 17.30, il 58enne si era tuffato per la consueta nuotata giornaliera nello specchio d'acqua antistante la spiaggia; Pomili si era spinto qualche metro più lontano dalla riva per la presenza di meduse e potrebbe avere accusato un malore che durante la nuotata non gli ha dato scampo. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto, da parte dei sub dei vigili del fuoco, verso le 8.55 a 40 metri dalla costa; la salma è stata trasferita al porto di Numana per il riconoscimento. .