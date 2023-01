Mosca: "Disabilità, finalmente la consulta"

"Jesi ha la sua consulta delle persone con disabilità. Avendo un parente molto stretto invalido di guerra che a causa di questa brutta bestia, che torna ad essere così vicina a noi oggi, si ritrova senza un arto, con 35 schegge in una gamba irremovibili e che soffre quotidianamente, non posso che esprimere gioia e soddisfazione nel veder approvato tale regolamento che mi emoziona particolarmente". Così il giovane consigliere comunale di maggioranza (Pd) Giacomo Mosca dopo l’approvazione in aula. "Unica nota negativa – aggiunge Mosca - è stata la mancata unanimità. Infatti, Fratelli D’Italia, ha deciso vergognosamente di votare contro l’istituzione di questo spazio di aggregazione, di questo luogo di ascolto, di questa unione di visione e di idee uniche tra loro. Il motivo: l’assenza dei consiglieri comunali all’interno di tale consulta. Ci sono al momento altre sette consulte comunali a Jesi e solo tre su sette li hanno, in quanto ogni consulta, non essendo standardizzata, presenta delle caratteristiche differenti. Il non inserire consiglieri di maggioranza e minoranza, è stata una scelta politica che rivendichiamo profondamente".