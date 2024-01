"Moschea abusiva in via Da Vinci. Il sindaco faccia rispettare il Prg"

"Una moschea abusiva a Chiaravalle". La denuncia arriva dall’opposizione cittadina e in particolare da Pronti per Chiaravalle: "Abbiamo inviato come consiglieri comunali una segnalazione su un probabile abuso edilizio per uso come luogo di culto di religione islamica, di un immobile in zona Ps (Produttiva di servizi), o comunemente chiamata zona artigianale. Questa grave disposizione contravviene totalmente alle norme di attuazione del Prg. Mascherare come semplice associazione culturale la Moschea Abu Hurairah, identificata tale e visibile all’interno con un viaggio interattivo su Google, con tutti i suoi arredamenti religiosi, è un comportamento deplorevole. Ricordiamo al nostro sindaco molto sensibile alle altre culture, che il Comune di Chiaravalle nelle stesse norme tecniche di attuazione del Prg ha già destinato delle zone Ar (associazioni religiose) precisamente nell’area in fondo in Via Sant’Andrea. Pertanto, in via Da Vinci, zona artigianale, non deve esistere una moschea o altro luogo di culto, e pretendiamo una revoca immediata di tale autorizzazione, con sgombero del locale".