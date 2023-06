"Mosciolando", l’anno più difficile "Buoni, ma pochi: simbolo fragile"

di Claudio Desideri

"Mosciolando 2023, sarà una manifestazione all’insegna di un presidio fragile". Così Angela Pezzuto, fiduciaria della Condotta Slow Food Ancona e Conero, aprendo la conferenza stampa che si è svolta ieri a Portonovo presso la Torre De Bosis, per presentare la 18esima edizione di Mosciolando. Dedicata al mosciolo selvatico di Portonovo, da giovedì 22 a domenica 25 prossimi, vedrà una serie di eventi legati al presidio Slow Food tra i più amati dagli anconetani e non solo. "Le prospettive non sono ottime per il mosciolo – ha sottolineato Roberto Rubegni, responsabile del presidio – Sono pochi e c’è poco seme. Sono buoni ma sono pochi. Noi raccomandiamo che siano venduti solo ai ristoranti della baia e ai cittadini che si recano in cooperativa a Portonovo. La difficoltà che il prodotto sta attraversando deve essere esaminata con attenzione per questo presenteremo, nel corso del convegno scientifico, un manifesto Slow Food esclusivamente dedicato al mosciolo selvatico di Portonovo".

Sarà quindi un Mosciolando che terrà conto di questi problemi tanto che Slow Food ha deciso di organizzare il convegno dal titolo "Il mosciolo selvatico di Portonovo. Un presidio fragile. Tutela, cura e proposte" che si terrà venerdì 23, presso la Facoltà di Ingegneria a Montedago, Aula 1603, alle ore 11, con gli interventi del prof Carlo Cerrano, docente di Biologia marina della Politecnica, del Direttore del CNR Irbim, Gianmarco Luna, del prof Roberto Danovaro docente di Scienze della vita e dell’Ambiente alla Politecnica, di Simone Cecchettini responsabile regionale di lega Pesca, del prof Andrea Fantini docente di Bioscenze dell’Università di Teramo.

La manifestazione prenderà invece avvio giovedì 22 con il concerto all’alba del giovane musicista di chitarra classica, Gian Marco d’Emilio che si esibirà nella terrazza del ristorante Giacchetti alle ore 5.15, cui seguirà la colazione con caffè e ciambellone al cioccolato. Alle 18 dello stesso giorno ci sarà il laboratorio del gusto al capanno Stecconi con moscioli e birra al costo di 15 euro. Nel pomeriggio di venerdì, ad Ancona alle ore 12.45, si potrà gustare la saccoccia con i moscioli al Barangolo di piazza Cavour, mentre alle ore 18, presso l’Hotel Emilia a monte, ci sarà la presentazione del libro di Roberto Senigalliesi "La baia incantata". A seguire un aperitivo con spaghetti e moscioli e scottadito al prezzo di 18 euro. Alle 20 ci sarà la tradizionale "Cena sotto le stelle", nel prato adiacente al Lago grande, tutta incentrata sul mosciolo che sarà preparato da tre chef: Enrico Giacchetti dell’omonimo ristorante, Lorenzo Zaffi del ristorante Marcello e Lorenzo Focante del ristorante Emilia. Al termine della cena, come è nella tradizione, sarà consegnato il Mosciolino d’oro ad un personaggio che con il suo impegno ha contribuito a promuovere Portonovo nel mondo. Sabato 24, alle 11, presso la Cooperativa pescatori di Portonovo ci sarà l’evento "Pescati e mangiati", con moscioli appena raccolti e un calice di vino al costo di 5 euro. Alle 18, alla Torre De Bosis, ci sarà il laboratorio del gusto sulla cottura del mosciolo al costo di 15 euro. Domenica 25 la manifestazione si chiuderà all’Hotel Emilia, alle ore 18, con la presentazione del libro di Francesco Burattini "I sentieri del Conero". A seguire aperitivo con spaghetti e scottadito. Per prenotare gli eventi culinari e i laboratori: [email protected]