"Moscioli a rischio, area al Trave di incubazione"

"Istituire una o più aree in cui evitare per un tempo utile alla pesca, una sorta di incubatore, lasciando i moscioli liberi di riprodursi e di rilasciare nel tempo molte larve che trasportate dalle correnti ripopolerebbero altre zone". Questa la proposta concreta che la Condotta Slow Food di Ancona e Conero ha rivolto a tutta la comunità nel corso del convegno scientifico, svoltosi lo scorso giugno, presso l’Università Politecnica delle Marche. Ora la Condotta torna, con un comunicato stampa, a riproporre il problema della sopravvivenza del mosciolo selvatico di Portonovo, uno dei pochi presidi di mare Slow Food. "Un provvedimento necessario a fronte di una generale scarsa consapevolezza del rischio concreto che il mosciolo selvatico possa scomparire, come già successo ad esempio per la piccola pesca, con la conseguente perdita di biodiversità e di una economia tradizionale patrimonio di tutti".

Il problema della poca disponibilità del prezioso mitilo era già comparsa lo scorso anno quando fu fermata anticipatamente dalla Cooperativa Pescatori Portonovo, in accordo con Slow Food, la pesca proprio causa scarsità del prodotto. Nell’occasione fu deciso di vendere il mosciolo solo presso la Cooperativa e ai soli cittadini. "Ma nessun provvedimento è stato preso per la stagione 2023", dicono. La proposta di un’area di incubazione, giunta dal prof Cerrano della Politecnica e subito accolta da Slow Food, potrebbe essere individuata "al Trave, con effetti positivi sia per la sopravvivenza del mosciolo che per la disponibilità futura a favore di tutti gli interessati, tra cui in particolare i pescatori professionisti e i ristoratori".

Slow Food rivolge quindi un appello "a tutti i principali soggetti interessati al mosciolo selvatico per una unità di intenti prioritaria e indispensabile per attivare un dialogo e un confronto che definisca il percorso per realizzare una sintesi finale che porti alla conservazione del prezioso mitile. Per questo motivo, essendo molto imprudente iniziare anche la stagione 2024 nelle condizioni attuali, occorre attivare immediatamente un dialogo istituendo un tavolo comune tra i principali soggetti interessati per definire gli interventi più opportuni e quindi realizzarli tempestivamente".