Moscioli, ecco i ristori per i pescatori: "Gabbie ecosostenibili al Conero"

Pesca e acquacoltura nelle Marche: un impegno della Regione che negli ultimi tre anni ha messo in campo oltre 30 milioni di euro per le imprese legate alla pesca. A comunicarlo l’assessore regionale alla Pesca Andrea Maria Antonini, nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri a Palazzo Raffaello a chiusura delle attività della legislatura. Azioni volte non solo alla tutela del mare e alla blu economy ma anche a sostegno di quelle imprese che negli ultimi anni hanno sofferto moltissimo per l’aumento dei costi dei carburanti, le guerre, il Covid. Imprese molte delle quali hanno già potuto accedere ai fondi."Abbiamo voluto questo incontro – ha detto Antonini – per fare il punto sui risultati ottenuti in sinergia con il territorio, ma anche su alcune misure che stiamo mettendo ancora in campo come quella che riprende una passata attività per me molto valida "il Pappafish". Un progetto che mira ad introdurre il pesce fresco dell’Adriatico nelle mense scolastiche, accompagnato da un percorso didattico per educare i piccoli all’alimentazione sana con un occhio alle filiere corte per una economia della pesca che deve crescere. Il bando di 500mila euro, riservato ai Comuni e agli enti gestori di mense scolastiche, prenderà avvio il 18 agosto e resterà aperto sino al mese di ottobre.

Non poteva assolutamente mancare l’argomento "mosciolo selvatico" di Ancona e Portonovo il cui prelievo cesserà il 15 agosto come già stabilito dalla Consulta della pesca in accordo con il mondo scientifico e i pescatori professionisti. "Per i 31 pescatori – ha specificato l’assessore – uscirà a settembre un bando di 310mila euro di fondi esclusivamente regionali a ristoro della ridotta stagione di pesca 2025. Resta valida la possibilità per loro di poter accedere al bando di 5 milioni di euro che il Governo ha messo a disposizione per la molluschicultura delle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia che hanno subito perdite economiche a causa dei cambiamenti climatici con un calo del fatturato del 30% nel 2024". Questo intervento nazionale rientra nel programma Feampa 2021-2027 ed inizialmente non prevedeva indennizzi per i pescatori di moscioli ma solo per gli allevatori. Antonini è poi riuscito ad ottenere una deroga e a far introdurre tra i beneficiari anche i pescatori muniti di licenza di pesca del mosciolo.

Oltre a questo, lunedì in Giunta regionale è stato approvato il protocollo con gli istituti di ricerca che fanno parte del tavolo tecnico voluto dal sindaco Silvetti per un progetto scientifico di monitoraggio del mare. "La Regione – ha proseguito Antonini – ha messo a disposizione 320mila euro per interventi di monitoraggio della salute del mare, attraverso una boa di ultimissima generazione, che riguarda il mosciolo ma non solo. Una parte di questi fondi saranno utilizzati per la costruzione di apposite gabbie per far prolificare i mitili selvatici. Le gabbie saranno collocate nel fondale della costa del Conero, in zone che saranno individuate dagli enti scientifici in sinergia con i pescatori profondi conoscitori dei fondali più idonei". Antonini ha tenuto a ribadire che le difficoltà vissute dal mosciolo non dipendono dalla pesca professionale ma dai cambiamenti climatici: "Il pescatore non va a rovinare il mosciolo, io questa cosa non la accetto. Anzi, va a liberare una parte di moscioli che altrimenti sarebbero stati inutilizzati e libera la parte sottostante della crescita, che altrimenti verrebbe soffocata. E il fatto che la risorsa si preservi è nell’interesse del pescatore stesso".

Claudio Desideri