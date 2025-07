"Moscioli, la Consulta si riunirà per verificare lo stato di salute"

"La Consulta Pesca ha già programmato una seduta da svolgersi entro dieci giorni circa. In quella circostanza verrà aggiunto all’ordine del giorno un punto sulla verifica dello stato di salute dei moscioli dopo l’apertura alla pesca". Lo fa sapere l’assessore regionale con delega alla Pesca Andrea Maria Antonini. "Come Regione Marche - prosegue - nel frattempo sigleremo il protocollo propostoci dal sindaco Silvetti dove impegneremo 300 mila euro a favore degli istituti di ricerca per il monitoraggio delle acque, oltre ad altrettanti 300 mila euro a parziale ristoro alle imprese della pesca del mosciolo". E’ una prima, parziale, risposta alle parole del sindaco Silvetti che ieri ha invocato un intervento dell’autorità marittima affinchè emetta un’ordinanza che vieti la pesca del mosciolo fino a fine stagione. Provvedimento che non c’è ancora, nonostante sia iniziata la pesca libera anche dei moscioli di Portonovo e di Ancona. Una questione che fa ancora discutere. Inmtanto Legambiente bacchetta sullo stato di salute di parte del nostro mare. "Lungo la costa marchigiana, su 12 punti campionati da Goletta Verde, 5 prelevati a mare e 7 presso foci, 4 sono risultati fuori dai limiti di legge: sono foci di fiumi con cariche batteriche ben oltre i limiti giudicati fortemente inquinati". Fuori dai limiti i campioni prelevati alle foci del fiume Esino a Rocca Priora a Falconara Marittima, del fiume Musone al confine tra Numana e Porto Recanati. "Le analisi ci restituiscono un quadro in peggioramento rispetto allo scorso anno" dichiara Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche.