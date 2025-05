Moscioli, la Regione chiede lo stato di calamità

La Regione Marche avvia la richiesta per il "riconoscimento dello stato di calamità", con eventuale possibilità di ristori per il 2024, sulla crisi del mosciolo selvatico del Conero per il quale è stato disposto anche un fermo pesca fino al 15 giugno. Lo ha detto, rispondendo in Consiglio regionale ad una interrogazione del Pd, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Maria Antonini il quale, dopo aver interloquito via lettera e personalmente con il ministero, producendo anche documenti come ad esempio le fatture, per attestare lo stato di crisi rispetto al 2024, si attende l’evoluzione di questa istanza.

Quanto alla sospensione della pesca, ha chiarito, "non dipende dalla Regione che dà solo un parere" ma poi il provvedimento è di competenza dell’autorità marittima. Con il fermo, ha ricordato Antonini, si cerca di dare la possibilità di "ricrescere" al mosciolo selvatico che è "presente ma in una misura minima non commerciabile".

Intanto sta per essere firmato un protocollo tra Regione, Cnr ed istituto zooprofilattico (con un investimento da 300mila euro) per monitorare lo stato di salute del mare con una boa hi-tech da 200mila euro che rileva la temperatura, l’inquinamento e altri parametri; e per la realizzazione di "gabbie" sui fondali del mare.