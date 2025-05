Moscioli, è ufficiale: pesca rinviata

Ancona, 14 maggio 2025 – La Consulta della Pesca della Regione Marche ha dato parere favorevole per posticipare l’avvio della pesca del mosciolo selvatico dal 15 maggio al 15 giugno prossimo. Riunita ieri in Regione alla presenza dell’assessore regionale alla Pesca Andrea Maria Antonini, la Consulta è prevista dalla legge regionale 13 maggio 2004, ed è composta oltre che dall’assessore, da esperti del settore ittico, degli istituti di ricerca delle Università regionali, dai rappresentanti delle cooperative del settore pesca, da un rappresentante delle Capitanerie di Porto, da un rappresentante dell’Assam. A chiedere il posticipo della data di apertura era stata, la scorsa settimana, l’assemblea dei mosciolinari di Ancona e Portonovo che avevano adottata la decisione “non solo per motivi biologici ma soprattutto per concedere alla Regione il tempo di fornire risposte concrete in merito alla situazione in atto”.

Va ricordato che la crisi del mosciolo selvatico, sollevata da Slow Food Ancona e Conero già nell’anno 2023, ha raggiunto un livello ancora più elevato lo scorso anno quando la pesca fu sospesa anzitempo proprio per la mancanza di prodotto. Dal 2024, poi, esiste un Tavolo tecnico di consultazione e studio voluto dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, di cui fanno parte associazioni, Università Politecnica, Cnr, Istituto Zooprofilattico, Capitaneria di Porto, Slow Food, pescatori. Membri che dall’inizio di quest’anno chiedono di sospendere la pesca del mosciolo per consentire ai pochi superstiti di potersi rafforzare e agli enti scientifici di proseguire lo studio sulle cause della crisi che il mitilo sia selvatico che di allevamento sta vivendo.

I mosciolinari, attraverso il loro portavoce Angelica Palumbo fanno sapere che “il 7 maggio, con la nostra assemblea, abbiamo dato una risposta di responsabilità nel rispetto della risorsa ittica ma non possiamo evitare di lavorare senza avere i ristori”. In quell’occasione, infatti, l’assemblea dei pescatori aveva chiesto il rinvio dell’avvio della pesca di un mese proprio per consentire alla Regione Marche il tempo per poter ottenere ristori in caso di fermo pesca. Sono 31 le autorizzazioni alla pesca dei mitili attualmente attive sul Conero e per la maggior parte riferite a barche che possono eseguire solo questo tipo di pesca cui è legato il 90% del loro fatturato. “Ovviamente in questo mese – prosegue la Palumbo – speriamo che tutte le istituzioni che sono state attive al Tavolo tecnico del Comune, durato più di un anno, si attivino anche per la nostra battaglia, quelle delle imprese che vivono grazie alla pesca del mosciolo selvatico”.

Sempre i pescatori, il 7 maggio, avevano chiesto alla Regione di “dichiarare lo stato di emergenza” per il settore in enorme difficoltà e attivato un piano straordinario di interventi per sostenere economicamente i lavoratori e garantire il rispetto delle regole durante il periodo di fermo”.

Intanto proseguono i prelievi e i campionamenti dell’Arpam stabiliti per legge pena il declassamento della qualità delle acque e quindi il conseguente divieto di pesca del mosciolo. L’ultimo è stato eseguito martedì mattina in otto zone. L’acqua del Conero è perfetta. Il parere della Consulta dovrà essere trasmesso alla Direzione Marittima che dovrebbe emettere l’ordinanza sul posticipo della pesca al 15 giugno.