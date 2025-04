Moscioli, rischio estinzione. La pesca chiede lo stop

La costituzione della Comunità Slow Food per la Piccola Pesca marchigiana ha rappresentato un momento per discutere sui problemi legati al mosciolo selvatico "Il fermo pesca è necessario - ha detto Roberto Rubegni di SF Marche - e sarebbe naturale perché sott’acqua non c’è più un mosciolo. Siamo tutti concordi e sarebbe opportuno prendere una decisione definitiva prima del 15 maggio, unitamente ai ristori necessari per i pescatori". Pescatori, due della Cooperativa di Portonovo e circa una ventina in tutta Ancona, che in questa fase hanno un portavoce Angelica Palumbo della Servizi srl del Porto di Ancona: "Non c’è una posizione netta si o no alla chiusura. Vogliamo come pescatori delle rassicurazioni decise da parte della Regione, con la quale abbiamo ottimi rapporti nella persona dell’assessore Antonini. Sappiamo che ci sono problematiche tecniche burocratiche che riguardano anche il Ministero e l’Unione Europea con cui abbiamo rapporti. Non dico che siamo vicini ad una soluzione ma neanche lontani". In linea con il fermo Simone Cecchettini di Lega Pesca Coop: "Noi sosteniamo la posizione della Cooperativa Pescatori di Portonovo per un fermo per la stagione 2025. Siamo con loro a chiedere alla Regione un intervento di stato di calamità ed avviare un percorso per un fondo destinato ai pescatori di moscioli e a sostenere un progetto di ricerca sul Conero per questa risorsa. Fondamentale mantenere il monitoraggio da parte dell’Università e del CNR sullo stato di salute del mosciolo e sul suo habitat". Anche Slow Food Ancona e Conero, con il fiduciario Edoardo Baleani chiede alla Regione di esprimersi chiaramente in merito alla chiusura della pesca e da quando: "Prima si sa e prima si potranno chiedere i ristori per i pescatori. Noi siamo per la chiusura sia per i professionisti che per i privati. La rinuncia al mosciolo per l’anconetano è un sacrificio ma è necessario per non compromettere la stagione di pesca 2026 e oltre. La chiusura inoltre è importante per non vanificare quanto fatto dagli enti scientifici sino ad oggi". Ricerca scientifica che non si è conclusa perché i moscioli sono scomparsi nelle aree di studio, "per questo non abbiamo dati certi ma a livello cautelativo - ha detto il prof. Carlo Cerrano della Politecnica - personalmente credo sia opportuno andare verso la chiusura".

Claudio Desideri