Moscioli, vongole e stoccafisso

La ‘Festa del Mare’ sarà anche il trionfo del gusto. Nel tardo pomeriggio di sabato 2, tanto per cominciare, al Passetto ci sarà il cooking show organizzato dall’Unione Cuochi Marche. I punti degustazione si svilupperanno nel canalone di piazza Cavour. Altro punto di ristoro sarà quello situato all’interno del Mercato delle Erbe. In questo caso l’organizzazione è firmata dalla Cna. Ma a partecipare all’evento, con iniziative proprie, saranno anche locali e ristoranti situati lungo la passeggiata da mare a mare, cioé tra piazza della Repubblica e il Passetto, con menù dedicati alla ‘Festa del Mare’. Si tratterà per lo più di piatti tipici locali. A cominiciare dallo stoccafisso all’anconetana, la cui Accademia partecipa direttamente alla ‘due giorni’ di settembre. Non a caso Pericle Truja, presidente dell’Accademia dello Stoccafisso all’anconetana, ricorda come ‘questo piatto fa parte della tradizione della nostra città, dove si cucina da oltre 400 anni. Appartiene anche a questa manifestazione, quale elemento identitario del rapporto di Ancona con il mare". L’assessore Angelo Eliantonio ricorda che nei due giorni della festa ci sarà il fermo pesca, ma aggiunge che a ‘rimediare’ ci saranno moscioli, vongole e sardoni.