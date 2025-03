Mosciolo a rischio, il sindaco Silvetti: "Servono subito risorse per salvarlo"

Dopo quattro ore e mezzo di scontri verbali, l’aula del consiglio comunale ieri poco prima delle 14 si è ricompattata, trovando condivisione sul tema del mosciolo selvatico di Portonovo, quest’anno off limits come riportato dal Carlino alcuni giorni fa. Una mozione presentata da Carlo Pesaresi (opposizione), un documento che ha il compito di accompagnare quanto si sta già facendo a livello istituzionale, ha messo tutti d’accordo, destra e sinistra: "Una bella pagina politica del consiglio comunale" ha detto il capogruppo di Fdi, Jacopo Toccaceli a cui ha fatto eco il sindaco Daniele Silvetti, a cui va dato atto di essersi subito preso a cuore il tema della salvaguardia del prezioso e identitario mitile del Conero: "Ho voluto dare un segnale forte appena mi sono insediato _ ha detto Silvetti dopo aver elogiato tutti i consiglieri _, adesso andrò in Regione e mi interfaccerò con la politica nazionale per avere quel sostegno necessario per la causa. Ci sarà bisogno di risorse per aiutare chi lavora e vive quel settore, i pescatori in primis, ma anche finanziamenti per la ricerca scientifica". Alla fine la mozione è passata all’unanimità, 29 voti favorevoli su 29, anche se si tratta di una semplice documento d’indirizzo a cui andranno aggiunti atti pratici. Intanto Silvetti ha raccolto anche il gradimento dell’opposizione: "Al sindaco va dato atto del suo interesse sul tema appena insediato – dice Francesco Rubini (Altra Idea di Città) –. Con la storia del mosciolo si tutela una risorsa alimentare, lavorativa e un forte elemento identitario per conoscere la città, le sue eccellenze e darne un’immagine diversa fuori". Arnaldo Ippoliti (lista del sindaco Silvetti) ha ricordato le cause della chiusura al mercato di quest’anno: "La pesca eccessiva, ma soprattutto i cambiamenti climatici". Il documento impegna l’Amministrazione a coinvolgere la Regione e il Ministero affinché si valutino anche forme sperimentali e temporanee di sospensione della pesca del mosciolo necessarie a ripristinare la popolazione a fronte di indennizzi alla categoria. Infine, la mozione individua la necessità di avviare in seno al consiglio comunale un percorso volto all’individuazione di strumenti efficaci di tutela e conservazione della Costa del Conero. La strategia concordata tra l’Amministrazione Comunale, gli enti scientifici, i pescatori della Cooperativa di Portonovo, Slow Food e la Guardia Costiera è stata quella di identificate due Aree di Ricerca Sperimentale, posizionate a Nord e Sud del Trave, rispettivamente nelle aree del Passetto e di Portonovo, soggette a monitoraggio e studio, riguardo temperatura dell’acqua, nutrienti, con campionamenti mensili di moscioli, per confrontare lo stato di salute degli organismi e delle popolazioni. Le analisi e le osservazioni effettuate con la ricerca evidenziano come, alla difficile situazione del mosciolo già osservata a partire dalla fine primavera/inizio estate del 2024, hanno contribuito una serie di fattori. Motivo che ha portato gli esperti a chiedere la sospensione della pesca per un anno.