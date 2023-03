Perché il mosciolo rischia di scomparire

Ancona, 26 marzo 2023 – La scorsa estate, per l’Europa è stata la più calda degli ultimi 500 anni. Una crisi climatica globale che ha interessato anche l’Adriatico e uno dei frutti più amati dagli anconetani, il Mosciolo selvatico di Portonovo. Il Carlino ha intervistato il prof Roberto Danovaro, biologo e docente di Ecologia e Sostenibilità ambientale all’Università Politecnica delle Marche. Il presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, Roberto Danovaro, all' inaugurazione della nuova sede del Dipartimento di Biotecnologie Marine Ecosostenibili 28 Giugno 2022. ANSA/CIRO FUSCO La scorsa estate si è verificato uno degli scenari più delicati nella storia del mosciolo. Cosa dobbiamo aspettarci? "Facciamo troppo poco e male per proteggere il nostro capitale naturale. Pensare che i beni forniti dalla natura possano continuare nonostante un prelievo indiscriminato e inquinamento è follia. I cambiamenti climatici riguardano anche il mosciolo che risentirà in modo forte della riduzione della piovosità, dell’apporto di nutrienti al mare e di fitoplancton di cui si ciba. La crisi idrica e la non protezione ambientale possono essere letali". Quali azioni considera necessarie per salvaguardare la sua sopravvivenza? "Tutte le zone come quella dove risiede il mosciolo dovrebbero avere un piano di protezione...