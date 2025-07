Mosciolo ad Ancona, Silvetti sbotta: “Giù le mani, stop alla pesca”. A Portonovo le prime cozze

Ancona, 3 luglio 2025 – “Giù le mani dal mosciolo!”. Il sindaco Daniele Silvetti alza la voce e chiede ufficialmente il blocco della pesca per tutta la stagione estiva 2025. Una posizione netta, sostenuta da dati scientifici e dall’attività del Tavolo Tecnico istituito già nel 2023 per la tutela del mosciolo selvatico.

Pescatore intento a selezionare cozze e moscioli

“Ho promosso e presieduto già dal 2023 un “Tavolo Tecnico per la tutela del Mosciolo” – ricorda Silvetti –. In relazione alla conclamata scarsità del prodotto e alla necessità di far ricreare una sufficiente condizione di recupero in situazioni di habitat indisturbato – scrive il sindaco – per quanto si è potuto reperire dalle evidenze scientifiche risultanti dalle ricerche in corso, ho chiesto formalmente in data odierna di emanare la necessaria ordinanza, da parte dell’Autorità marittima preposta, per estendere il divieto di pesca dei moscioli all’intera stagione estiva 2025”.

Intanto ieri primo giorno di pesca per il mosciolo selvatico di Ancona e Portonovo ma di moscioli non se ne è pescato uno. Non è un gioco di parole ma la realtà dei fatti che hanno visto ieri i pescatori di Ancona pronti a sistemare le loro imbarcazioni e quelli della Cooperativa di Portonovo attenti a prelevare esclusivamente quelli della riserva al largo della Torre che per quanto nati su scogli artificiali sono considerati cozze. Questi mitili, che a vederli sono identici ai moscioli selvatici con tanto di incrostazioni, sono considerati al pari di quelli allevati in quanto nati e cresciuti su un’area data in concessione e non su banchi naturali.

I tre pescatori della Cooperativa sono partiti all’alba per rientrare verso le 10.30 con il loro preziosissimo carico mentre il telefono della Cooperativa non ha mai smesso di squillare, tutti chiedevano informazioni o facevano prenotazioni per il pescato. Mario Giacchetti ha passato la mattina a spiegare a tutti che quelli pescati ieri non erano moscioli selvatici ma cozze del Conero. “Fuori c’è tanto seme sugli scogli – ha detto Massimo Mengarelli, pescatore storico di Portonovo – ma noi peschiamo solo nella zona in concessione, la riserva della Cooperativa. Andiamo anche al Trave o alle ‘quattro grotte’ per prendere i tartufi e i ricci. La nostra concessione è piccolina faremo quindi circa 150 chili al giorno ma non tutti i giorni, a seconda della richiesta”. I tartufi e i ricci possono rappresentare un’ulteriore pesca da fare a compensazione di quella del mosciolo che al momento non è certo sapere sino a quando potrà essere svolta. Ricci e tartufi che sono molto richiesti da località fuori regione come Bari, Roma e Milano.

Poi, il fronte anconetano che i moscioli selvatici invece li pescherà. Dice Massimiliano Mancini pescatore di Ancona: “All’inizio avevamo chiesto di spostare l’apertura, poi c’è stato un secondo posticipo senza che fossimo interpellati ma non sono arrivate risposte a parte i 300mila euro dell’assessore che non coprono neanche le spese vive di tutti. Siamo stati favorevoli alla riapertura perché potremo fare qualcosa in mare piuttosto che stare in terra. Ci sono attività che sono due mesi che non lavorano”.