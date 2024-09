Mostra al Bastione Sangallo: "I sentieri della speranza - l’odissea della libertà"

E’ stata inaugurata domenica al Bastione Sangallo di Loreto la mostra storico-iconografica "I sentieri della speranza - l’odissea della libertà", promossa dalla community Polovers (Innamorati di Polonia), dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dall’Istituto della Memoria Nazionale polacco.

"Poiché quest’anno celebriamo l’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia – sottolinea Mauro Radici, promotore di Polovers - è per noi una priorità presentare la mostra sul suolo italiano, in alcuni dei luoghi simbolo del contributo congiunto del Secondo Corpo Polacco del Generale Wladyslaw Anders e dei soldati dell’esercito italiano cobelligerante".

I 20 pannelli retroilluminati in mostra ripercorrono la storia del Corpo Polacco, il suo determinante contributo nella Campagna d’Italia e la sua funzione di catalizzatore di speranza per un’Italia e un’Europa davvero libere e democratiche. A partire dal racconto dello scenario pre-bellico, viene presentato il contributo delle forze armate polacche durante la seconda guerra mondiale e il destino (diaspora) dei civili polacchi sparsi in tutto il mondo. Il progetto è stato pianificato per gli anni 2021-2025 e finora ha coperto numerosi paesi, fra cui Africa, Stati Uniti, Canada, Israele, Argentina, Messico, Kazakistan, Georgia, Uzbekistan, Regno Unito, Olanda e Italia. La mostra giunge a Loreto direttamente dall’Abbazia di Monte Cassino, dov’era approdata il 18 maggio in occasione delle commemorazioni al Cimitero di Guerra Polacco, alla presenza dei presidente della Repubblica di Italia e Polonia.