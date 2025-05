Mostra alla Mole, pochi ingressi nonostante tutto

Non è ancora tempo di bilanci per la Fiera di San Ciriaco e tanto meno per la mostra Rinascimento Marchigiano alla Mole, ma i due eventi si sono comunque interfacciati in questi giorni di inizio maggio. Per tutta la durata della Fiera, da giovedì a oggi, il prezzo del biglietto d’ingresso, già abbastanza economico (8 euro), è stato ulteriormente abbassato a 5 euro per tutti i visitatori. È l’assessore alla cultura, Marta Paraventi a confermare il tutto e a fornire dati e informazioni: "In questi giorni sono entrati visitatori con biglietto ridotto e solo alcuni che avevano gratuita a prescindere. È un offerta speciale che mira a tenere alta l’attenzione sulla mostra. Vedremo lunedì, a evento finito, il risultato, sia della Fiera che degli accessi alla mostra della Mole. Fiera di San Ciriaco a parte, posso intanto dire che ‘Rinascimento ‘Marchigiano’ comunque in due settimane dall’apertura (avvenuta l’11 aprile scorso, andrà avanti fino al 15 giugno, ndr) ha superato i 1000 visitatori".

Se da un lato l’anticipo di estate garantito dal meteo tra giovedì e ieri (oggi qualche rischio potrebbe esserci nel pomeriggio), con temperature sopra la media, sole e nemmeno una goccia di pioggia, una rarità per la Fiera, ha favorito la Fiera di San Ciriaco, dall’altro potrebbe aver nuociuto proprio alla mostra delle Mole. Durante alcuni sopralluoghi tra venerdì e ieri al Lazzaretto non ci siamo assolutamente imbattuti in code per entrare, registrando anzi dei vuoti evidenti, soprattutto tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Oggi la mostra resterà aperta dalle 11 alle 19. Oltre al prezzo ultra ridotto, davvero pochi anche 8 euro rispetto a mostre analoghe, ci sono altre agevolazioni per i visitatori. Resta il pacchetto di visita integrato: ingresso con guida alla mostra e alla marciaronda, da cui si ammira la fantastica vista su Ancona dalla Mole, a 10 euro; a seguire chi vuole aperitivo al prezzo speciale di 10 euro presso The Mole - Caffe letterario.