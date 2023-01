"Mostra Artigianato, subito al lavoro"

"Siamo pronti a collaborare per far tornare la Mostra Mercato dell’Artigianato un fiore all’occhiello per tutto il territorio". Così dalla Cna fabrianese dopo un incontro con l’amministrazione comunale e le associazioni per confrontarsi su una prima programmazione del calendario eventi 2023 nella "Città della Carta". All’appuntamento, fortemente voluto dalla Giunta, hanno partecipato il presidente territoriale Maurizio Romagnoli e il responsabile sindacale Marco Silvi. "Abbiamo subito chiesto – spiega Romagnoli – che si possa iniziare a lavorare già nei prossimi giorni per fare in modo che a settembre si torni a organizzare di nuovo la Mostra Mercato dell’Artigianato, un evento che in passato, grazie alla qualità eccelsa e alla maestria dei nostri artigiani locali, ha dato grande lustro a Fabriano. Come Cna intendiamo fornire tutto il nostro supporto affinché questo appuntamento possa tornare ad essere sin da subito un evento di portata nazionale e, perchè no, internazionale. Suggeriamo di valorizzare al massimo il titolo di Città Creativa dell’Unesco per dare il giusto slancio a questa grande manifestazione". "Abbiamo chiesto all’Amministrazione di mettersi a disposizione per fornire un ancora maggior contributo in vista della seconda edizione dell’evento Oktober Fabriano Fest – aggiunge Silvi – alla luce del grande successo di pochi mesi fa".