Mostra contro bullismo, vince il video del Serrani

L’Istituto tecnico economico Serrani conquista il primo premio alla mostra evento ‘Lasciami volare’ contro il bullismo, concorso artistico promosso da Seven Art e Stardust in collaborazione con il Movimento Spirale di Luce. La premiazione si è svolta sabato scorso a Milano. I ragazzi della scuola superiore di Falconara, infatti, hanno partecipato con un loro video, che è stato giudicato come l’opera più meritevole in quanto "ha rappresentato il tema assegnato con semplicità ed un lessico visuale costruito attraverso una sceneggiatura molto curata nei significati ed espressa con una corretta scansione dei tempi scenici". L’iniziativa è stata organizzata in considerazione dell’escalation di violenza che sta emergendo tra i giovani, soprattutto in termini di bullismo e cyberbullismo. Tanti gli illustri relatori presenti, tra i quali il cantautore Francesco Boccia che, per l’occasione, ha presentato un pezzo inedito il quale ha preso proprio il titolo della manifestazione, ‘Lasciami volare’, destinato a diventare un inno contro il bullismo. E, incredibile ma vero, Boccia ha chiesto ai ragazzi del Serrani di realizzare il videoclip della canzone. Una soddisfazione nella soddisfazione visto che, l’altro video, ha permesso invece di primeggiare a livello nazionale. Ai giovani sarà assicurata una giornata di formazione presso Stardust House, una content factory dove giovani talenti crescono e apprendono attraverso il lavoro quotidiano, trasformandosi in creator sempre più capaci di produrre contenuti creativi originali e format editoriali, anche verticali sulle diverse categorie di merci. L’opera, grazie a Seven Art, verrà esposta anche in una galleria virtuale. Il progetto è stato realizzato da Samuele Pizzaleo e Kingsley Adjei, studenti del Serrani. Decisiva la collaborazione della docente Norma Vivarelli, che ha coinvolto i ragazzi in questo nuovo entusiasmante percorso. A tutti loro i complimenti della dirigente scolastica Stefania Signorini.