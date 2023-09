Mostra dell'Usato con Scambi e Baratti a Falconara

Piazza Mazzini e l’isola pedonale di via Bixio sono pronte ad accogliere la 14esima edizione di Svuota Cantine, in programma domenica 24 settembre dalle 10 alle 19. Grazie a questa mostra scambio i partecipanti potranno mettere in vendita liberamente i propri oggetti usati, o effettuare il baratto, purché gli articoli non siano di eccessivo valore (al massimo 200 euro). I banchi potranno essere allestiti su suolo pubblico messo a disposizione gratuitamente dal Comune. "Svuota Cantine è un appuntamento sempre molto partecipato – dice il vicesindaco Valentina Barchiesi, con delega all’Ambiente – ed è nato per ridurre il conferimento in discarica di oggetti che potrebbero avere ancora una lunga vita. L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’ambiente e del riuso. Per questo nel pomeriggio sarà presente una referente del Cea Ambiente comunale che illustrerà ai cittadini e in particolare ai bambini l’importanza del recupero, donando un oggetto del Centro del Riuso a chi porterà un rifiuto". L’iniziativa di quest’anno sarà aperta anche alle persone non residenti a Falconara. Iscrizioni entro mercoledì 20.