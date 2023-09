Mostra di biciclette a Jesi. Targata Rocchetti: scopri la collezione!

Al via la settimana europea della mobilità. Si inizia oggi con la mostra di biciclette da corsa d’epoca, della collezione di Giuseppe Rocchetti, nelle sale espositive Betto Tesei di Palazzo Pianetti. La mostra sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 fino a giovedì prossimo a ingresso gratuito. Da oggi poi chi si reca in bici in uno dei supermercati Sì Con Te di via Puglisi e via del Lavatoio potrà scattare un selfie con l’hashtag #iogiroinbici e inviarlo al numero 3398187282. Sarà ricontattato da Fiab Vallesina per ritirare buoni sconto sulla spesa. Due i gruppi di cammino targati Uisp partiranno martedì alle 9 dal parco Mattei e giovedì, sempre alle 9, con partenza dal palazzetto dello Sport, per arrivare a Palazzo Pianetti e visitare l’esposizione delle bici (info 0731213090). Mercoledì prossimo poi dalle 18, nella sede della Fondazione Michele Scarponi, lungo corso Matteotti 48, si terranno la proiezione del film "Janapar: love on a bike" e del documentario "La bicicletta e il badile" a ingresso gratuito. "Questo – spiega l’assessora Valeria Melappioni – è un modo per stimolare la riflessione su come quotidianamente ci muoviamo in città e come poter cambiare le nostre abitudini senza perdere comfort".