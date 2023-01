Mostra di Cecchini: interviste all’artista per il gran finale

Domenica, alla Galleria Santa Croce (dalle 18), si terrà l’evento conclusivo de ‘L’aria della Pittura’, mostra personale di Vincenzo Cecchini curata da Anna Maria Sanchi e promossa dall’assessorato alla Cultura e dai servizi culturali del Comune di Cattolica. Per l’occasione, verrà proiettata la serie completa delle interviste a Vincenzo Cecchini, nata dalla telecamera di Niko Fossati, ideata con l’artista stesso e pensata per raccontare le quindici opere in mostra. Un omaggio a uno dei pittori cattolichini più conosciuti e apprezzati non solo nell’ambito della scena artistica locale, ma soprattutto in quella nazionale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.