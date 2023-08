Mostra, libro e concerto Tutto nel segno dei Beatles

Il ricco programma di ‘BeatleSenigallia 2023’ è pronto a sparare le sue ultime cartucce nel segno dei Fab Four.

Oggi alla Rocca Roveresca chiude i battenti la mostra ‘BeatleSenigallia Città della Fotografia, che espone le opere beatlesiane dei fotografi del Musinf e delle Associazioni @rtline, Focus Senigallia, Gruppo F-7 e Proloco Senigallia. Presenti anche gadget e memorabilia beatlesiani provenienti dalla collezione di Paolo Molinelli. Orario di visita; dalle 8.30 alle 19.

Martedì la manifestazione andrà ‘in trasferta’. Per la precisione a Corinaldo, la cui piazza Il Terreno alle ore 21 ospiterà ‘Murder Beatles’: un Giallo scritto e diretto da Vittorio Saccinto. A seguire concerto del gruppo The Ladders, ‘A tribute to the Beatles’. La band è formata da musicisti professionisti con esperienza in tutta Italia e all’estero. Nel corso degli anni, e con centinaia di concerti, la band ha avuto l’occasione di esibirsi in numerose manifestazioni e luoghi storici beatlesiani.

Tra questi il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa di Roma come protagonisti della "Fab Four Night" del 2017, del "Capodanno con i Beatles" 2019, ospiti nella stessa camera data ai Beatles durante il loro unico tour nella Capitale nel 1965. Sempre a Roma sono spesso ospiti del Geronimo’s Pub. Hanno suonato al CaterRaduno 2022, fino ad approdare al leggendario Cavern Club di Liverpool. Con le numerose video-cover nel loro canale Youtube, i Ladders hanno riscontrato un buon seguito anche online con follower da ogni parte del mondo. Attualmente i Ladders continuano a portare i più grandi capolavori dei Beatles per tutto il territorio nazionale, e oltre, attraverso concerti in piazze, live club, teatri, festival, eventi a tema e trasmissioni radiotelevisive.