Mostra "L’inferno" di Claudio Sacchi alla Puccini Oggi da Fogola la presentazione del catalogo

In occasione della mostra ‘L’Inferno’ di Claudio Sacchi, ospitata fino a domani alla Galleria Puccini di Ancona, oggi (ore 18) alla Libreria Fogola si terrà l’incontro di finissage con la presentazione del catalogo, progetto nato in collaborazione con l’editore Daniele Olschki di Firenze. Il volume, con testo di Cristina Acidini, raccoglie l’esito iconografico dell’indagine che Sacchi, autorevole interprete della figurazione contemporanea, matura nella sua opera misurandosi con le rivisitazioni che nei secoli hanno documentato il percorso dantesco. L’incontro curato da Federica Lazzarini, specializzata in Iconografia dell’arte, ‘aprirà’ le pagine di alcuni passi dell’Inferno di Dante, che attraverso uno stile impattante e nutrito d’un realismo innervato di energiche cromie, si inscrivono nelle opere di Claudio Sacchi.