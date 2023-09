Mostra "Memorie in fango" a Ostra: le immagini dell'alluvione

Inaugurata ieri alle 18, a un anno di distanza dalla sconvolgente tragedia dell’alluvione, la mostra fotografica ‘Memorie in fango’. Ogni immagine racconta una storia: di paura, di impegno, di volontà di rinascita, testimonianza delle difficoltà affrontate, ma soprattutto della tenacia delle radici, della voglia di ripartire e rinascere. Un omaggio a chi non c’è più, a chi ha sofferto, a chi ha lottato, a chi ce l’ha fatta ancora. Per continuare a camminare insieme, senza dimenticare il passato, abbracciando il presente, pronti a costruire il domani. Per non dimenticare, ma anche per tenere alta l’attenzione un problema che al momento sembra risolto solo in parte. Immagini di momenti che resteranno per sempre nella mente di chi li ha vissuti, momenti difficili da scrollare anche per chi ne ha preso parte indirettamente. La mostra è stata allestita nella Sala Grande del Comune di Ostra. Si tratta di un progetto del gruppo fotografico ‘Frammenti i realtà’. Sarà possibile ammirare le opere di Gianfranco Mancini, Mario Massini, Walter Ferro, testi curati da Moreno Blasi. L’esposizione resterà aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14, martedì dalle 16 alle 18 e sabato e domenica dalle 18 alle 20. L’ingresso è gratuito.