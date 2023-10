Mostra scambio-mercato: ecco "Svuota cantine"

Dalle 10 di oggi saranno aperti gli stand di Svuota Cantine, la mostra scambio-mercato arrivata alla 14esima edizione. Nell’area tra piazza Mazzini e l’isola pedonale di via Bixio i partecipanti potranno mettere in vendita liberamente i propri oggetti usati, o effettuare il baratto, purché gli articoli non siano di eccessivo valore (al massimo 200 euro).

I banchi potranno essere allestiti su suolo pubblico messo a disposizione gratuitamente dal Comune. L’evento era stato rinviato lo scorso 24 settembre causa maltempo. "Svuota Cantine è un appuntamento sempre molto partecipato – aveva detto il vicesindaco, Valentina Barchiesi – ed è nato per ridurre il conferimento in discarica di oggetti che potrebbero avere ancora una lunga vita. L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’ambiente e del riuso. Per questo nel pomeriggio sarà presente una referente del Cea Ambiente comunale che illustrerà ai cittadini e in particolare ai bambini l’importanza del recupero, donando un oggetto del Centro del Riuso a chi porterà un rifiuto. Quest’anno l’iniziativa è aperta anche a chi non risiede a Falconara, che sarà inserito in lista nel caso in cui dovessero essere disponibili ulteriori posti". Ciascun partecipante potrà allestire autonomamente, nello spazio assegnato, l’esposizione degli oggetti da vendere o scambiare, occupando con i loro banchetti una superficie massima di 2 metri per 3.

Buona la partecipazione degli hobbisti, degli espositori e dei liberi cittadini che saranno presenti per vendere o comprare oggetti che, altrimenti, sarebbero rimasti riposti in una soffitta piuttosto che conferiti in discarica. L’iniziativa Svuota Cantine, invece, va in direzione opposta o vuole proprio dare nuova vita a tutti quegli oggetti di seconda mano, ben conservati e pronti per essere riutilizzati da altre persone.