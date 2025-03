Mostra scambio-mercato, torna "Svuota Cantine"

C’è ancora tempo fino a martedì per presentare la domanda e partecipare alla mostra scambio-mercato ‘Svuota Cantine’. L’iniziativa, quest’anno, è programmata per domenica 30 marzo dalle 10 alle 19. Ciascun partecipante potrà allestire autonomamente, nello spazio assegnato, un banchetto per esporre, vendere o barattare i propri oggetti. Saranno disponibili stalli in piazza Mazzini e nell’isola pedonale di via Bixio. I posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande e, compatibilmente con gli stalli a disposizione, sarà possibile indicare a quali altri partecipanti stare vicino. Potranno partecipare i cittadini maggiorenni, ai quali sarà permesso mettere in vendita liberamente i propri oggetti usati, o effettuare il baratto, su suolo pubblico messo a disposizione gratuitamente dal Comune, purché gli articoli non siano di eccessivo valore (al massimo 200 euro). La modulistica è disponibile sul sito del Comune e va compilata e trasmessa allegando un documento di identità in corso di validità. Può essere inviata via email all’indirizzo svuotacantine@comune.falconara-marittima.an.it, oppure può essere consegnata a mano all’ufficio Protocollo di piazza Carducci 4, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e, martedì e giovedì, anche dalle 15.30 alle 17.30. Possono partecipare anche persone non residenti a Falconara. Per chiedere informazioni si può telefonare al numero 0719177526. La modulistica, invece, è disponibile anche presso altre sedi comunali (Anagrafe in via Roma, Centro Pergoli, piazza del Municipio, piazza Carducci). "Questa iniziativa è nata come manifestazione improntata all’ecologia – dice l’assessore alla Cultura Marco Giacanella – e ha sempre riscosso un grande successo. Ma è anche l’occasione di trovare veri e propri tesori, pezzi d’antiquariato unici. Tutti sono invitati a ritrovarsi in centro città il 30 marzo, per una domenica all’insegna della cultura del riuso e della socializzazione".