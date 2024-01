Mostra su S. Antonio dopo gli Ori divini

Dopo il successo della mostra "Gli ori divini" a dicembre, con più di 2mila visitatori, il museo diocesano ha ospitato l’inaugurazione della mostra dedicata a Sant’Antonio "Il fuoco e lo spirito", con la presentazione del restauro dell’opera d’arte Sant’Antonio esposta per la prima volta qui, a cura di Inner Wheel e Fondazione Carifac. Tanti gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni. "Sant’Antonio nel territorio - evidenzia il direttore don Umberto Rotili - ricopre un ruolo fondamentale, perché tante tradizioni contadine, tante tradizioni di antiche religioni e tante tradizioni popolari sono convogliate nella festa di questo Santo, che ci richiama tanti aspetti della nostra cristianità, ma il più bello tra tutti sicuramente ci richiama la semplicità della fede, la profondità di un percorso ascetico, e la tensione verso le cose grandi della vita". Da qui l’idea della nuova mostra che mira a "riportare in luce, e studiare le antiche tradizioni perché possano essere tramandate al nuove generazioni". Domenica alle 16 una conferenza itinerante all’interno del museo a cura dell’associazione Fabriano Storica e dedicata proprio a Sant’Antonio.