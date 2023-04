Mostra, "Valleremita: la panchina racconta"

Ecco "Valleremita: la panchina racconta", nuovo progetto giocato sulle tradizioni, sulla storia, sulle atmosfere spirituali, sulle leggende del passato recente e meno recente legate alle caratteristiche del territorio e trasmesse dal mondo vissuto del borgo. Il progetto, destinato agli amanti del paesaggio e della natura è pensato nell’ottica di modelli di sostenibilità ed è ispirato a valori che si vanno affermando e depositando con vigore nella coscienza collettiva. Una sorta di mostra collettiva permanente nella natura ed ecco che un’escursione tra i boschi diventa "percorso accogliente ed attraente, costellato come è da panchine, a partire dal piccolo borgo di Valleremita per giungere all’Eremo" spiegano dall’associazione Appennino Valleremita che ha ideato il progetto. "Mediante uno scenario originale realizzato con il dinamico succedersi delle panchine, ubicate sia in determinati spazi del Paese sia sul sentiero intitolato a San Francesco – aggiungono - le panchine recano impresse figure di varia tipologia (animali, eventi, paesaggi) create da artisti a seconda della loro ispirazione e del loro estro al fine di una felice fusione unione uomo - arte - narrazione - natura".