Mostre alla Mole: agevolazioni per ragazzi e universitari

Riduzioni per l’acquisto del biglietto di ingresso e attività didattiche: sono due tra le tante opportunità pensate per cittadini e visitatori - e soprattutto per i giovani- per accedere alle due mostre in corso alla MOLE, in sale attigue, dalla forte connotazione divulgativa e formativa: ‘Dal Futurismo all’Informale. Capolavori nascosti dal Mart di Rovereto- Due collezioni del Novecento a confronto’ e il nuovo allestimento temporaneo della Galleria d’Arte Moderna della Pinacoteca Civica.

Visitare le due mostre con un unico biglietto è gratuito per i bambini fino a 13 anni compiuti mentre per i ragazzi di età compresa tra 14 e 25 anni e anche per gli studenti universitari costa soltanto 5 euro. Per questi ultimi è necessario presentare un documento che attesti l’iscrizione ad un Ateneo. Una occasione da cogliere al volo per ammirare in un’unica soluzione capolavori dell’arte moderna e contemporanea allestiti in un ambiente attrattivo e di grande fascino.

Quanto alle visite guidate, dopo l’appuntamento del 7 gennaio l’organizzazione farà il bis domenica 21 gennaio alle ore 17. Uno speciale appuntamento per scoprire la mostra ‘Dal Futurismo all’Informale’ e la selezione delle opere della Pinacoteca. Prenotazione obbligatoria - Posti limitati. Informazioni e contatti: 071 205677 (negli orari di apertura).