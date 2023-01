Mostre, concerti, letture da oggi a domenica. Alla Mole verrà presentato "Fuga per la libertà"

Mostre, concerti, incontri, letture. Da oggi a domenica, quando termineranno ufficialmente le due settimane di iniziative legate alla Giornata della Memoria 2023, sono tanti ancora gli appuntamenti in città organizzati dall’Anpi, l’associazione nazionale dei Partigiani, sezione di Ancona. Oltre all’appuntamento più interessante e atteso, ossia il giro e le visite alle 23 Pietre d’Inciampo posate nel capoluogo dal 2017 a oggi, in programma domattina, ecco gli altri eventi più attesi. Oggi pomeriggio (ore 17,30), alla sala Vanvitelli della Mole verrà presentato il volume Fuga per la Libertà di Marco Severini; l’autore dialogherà con Aurora Ferraro. Domani, venerdì, detto del ritrovo delle Pietre d’Inciampo alle 9 in via Fornaci Comunali agli Archi, nel pomeriggio sono previsti due eventi moto interessanti. Alle 16,45 il Concerto per la Memoria con le performance della mezzosoprano Mariangela Marini e al pianoforte Lorenzo Felicioni; alle 17,30 poi altra presentazione del testo La rete nera, di Luca Mariani, sempre nella sala Vanvitelli del Lazzaretto. A dialogare con l’autore sarà Ruggero Cinti. Per il fine settimana conclusivo delle iniziative per la Giornata della Memoria, sempre tempo permettendo, gli eventi si spostano nella centralissima piazza Roma dove sono stati allestiti dei gazebo. Qui sia sabato che domenica, per l’intera giornata, sono in programma le letture di testimonianze e storie delle deportazioni nazifasciste in Italia e in Europa. Nel frattempo, da oggi e fino a sabato, vanno avanti le esposizioni e le mostre sul tema , visitabili durante le presentazioni dei libri e in determinati orari (dalle 9 alle 12). Le mostre sono divise in due location separate. Al centro sociale di del Comune di Ancona in via Ruggeri, a Brecce Bianche, sono in programma due eventi: Foto e disegni dei bambini deportati nel campo di sterminio di Terezin; la deportazione degli Imi: i disegni di Otello Giuliodori. L’altra area mostre è stata allestita alla sala Vanvitelli della Mole e vede tre appuntamenti: Le leggi razziali; il bombardamento di Ancona; Andrea Lorenzetti, Libero sempre. Assieme ad Anpi, sezione ‘Gimo Tommasi’ e Comune di Ancona hanno collaborato alle iniziative Aned, Amnesty International, Associazione Mazziniana d’Italia, i sindacati confederali, Gulliver, Libera, Istituto Gramsci, Amici della Musica, la Comunità Ebraica, l’Università Politecnica delle Marche, l’associazione casa della Memoria.