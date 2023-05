Mostre, convegni e tanto gusto Ecco il festival "Tipicità in blu"

di Claudio Desideri

Ancona dal 18 al 21 maggio si colorerà di blu come il mare che la circonda. Saranno quattro giorni in cui la città ospiterà la decima edizione del festival "Tipicità in blu" che quest’anno avrà il titolo "dove il mare incontra le persone". Promosso dal Comune di Ancona in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, l’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, ieri, alla Mole che sarà il centro delle molte iniziative in programma. "Ancona – ha detto Angelo Seri Direttore di Tipicità – è un percorso a cielo aperto di tutte le possibilità che offre la blue economy. Dalla pesca alla gastronomia di mare e al turismo, dalla cantieristica del lusso alla grande cantieristica, dallo spot nautico alla ricerca scientifica. Tipicità in blu mette in luce la vocazione di questa città". L’evento è diviso in due parti, i primi due giorni saranno dedicati alla blue economy con momenti di approfondimento altamente professionali per gli addetti ai lavori con prestigiosi ospiti internazionali e specifici focus. Sabato 20 e domenica 21 ci sarà invece il festival con un ricchissimo programma di esperienze su tematiche del mare rivolte a tutti, dalle famiglie ai bambini. Un villaggio del gusto proporrà fritti e arrosti della gastronomia marinara locale, aperitivi in blu nei locali della città, con vini, birra e il prelibato stoccafisso all’anconetana. Saranno presenti famosi chef provenienti da Giappone, Scozia, Grecia, Spagna e Albania che si cimenteranno in Cooking talk show per godere di narrazione e esperienze di assaggio. Per questo evento saranno ad Ancona personaggi della tv, Beppe Convertini di Linea Verde, Andrea Amedei di Decanter, Giovanna Ruo Berchera di Geo & Geo e Michele Romano del Sole 24 Ore. Tipicità sarà anche occasione di mostre e percorsi turistici come quello curato dagli studenti dell’Istituto Savoia Benincasa che da Traiano alla Mole animeranno un percorso teatrale in cui incontrare personaggi legati al mare, o quello sul Marciaronda della Mole, mai aperto al pubblico, a cura del Museo Omero. Da vedere assolutamente la mostra degli "Uomini del mare" sulla storia del porto dal 1500 alla seconda guerra mondiale e quella fotografica "Pianeta Mare" a cura dei noti fotografi Yann Arthus Bertrand e Brian Skerry. Il 20 maggio, da Marina Dorica, gli equipaggi si sfideranno in una regata velica e nel concorso di cucina a bordo con i prodotti del territorio. Il 20 e 21 maggio nella piazzetta del Crocifisso agli Archi, dalle 17 alle 21 ci sarà la degustazione di sardoncini, preparati dalle donne della pesca e cous cous cotto dalle donne tunisine a cura dell’Associazione Acropoli. Domenica 21 maggio alle 10.30 ci sarà il laboratorio per bambini "I doni del mare". In occasione di questo festival prenderà il mare il nuovo hotel galleggiante della Catena The Begin Hotels, di Guido Guidi. Uno splendido caicco, "Lady Q" con il quale sarà possibile scoprire la grande bellezza della nostra costa, a disposizione dei turisti e degli abitanti. In programma anche mini crociere a bordo di un peschereccio, dal Mandracchio a Portonovo, con aperitivo a bordo. Presenti il vicesindaco Paolo Sediari e l’assessore alla Cultura Paolo Marasca che ha sottolineato come: "Il Piano strategico di Ancona raccoglie il desiderio dei cittadini di riconnettersi al mare. Tipicità è uno dei progetti che va in questa direzione. Punto fermo del Piano è far crescere a livello nazionale la Mole. Ce ne siamo presi carico e la crescita c’è stata. In questi giorni di Tipicità la Mole non sarà il contenitore che ospita ma il nodo attorno cui si sviluppano le iniziative legate al mare". Per l’intero programma www.tipicitainblu.it.