Mostre e visite al teatro Gentile

Mostra e visite guidate al teatro Gentile per la nona edizione del Grand Tour Cultura. Il Comune di Fabriano, promuovendo il Teatro Gentile, propone due iniziative culturali che mirano a "valorizzare il patrimonio artistico e storico del teatro cittadino". Dal 10 novembre all’8 dicembre, il foyer del teatro ospiterà una mostra di documenti storici curata dall’Archivio storico comunale, volta a "far conoscere al pubblico le vicende e le trasformazioni che hanno segnato uno dei principali luoghi della cultura della città". Inoltre il Gentile aprirà le sue porte con un programma di visite guidate, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire la bellezza e i dettagli architettonici di questa struttura. Le visite, disponibili solo su prenotazione tramite i canali dell’Ufficio Turistico, si terranno il 10 novembre (ore 11 e 17), 23 novembre (ore 11) e 6 dicembre (ore 17). "Desideriamo – spiega l’assessore Maura Nataloni - offrire al pubblico una prospettiva intima e dettagliata della storia teatrale della nostra città, in sintonia con il tema di quest’anno che celebra la straordinaria dotazione marchigiana di teatri storici, al punto da rendere la nostra regione nota come ‘Terra dei Teatri" e di aver sottoposto questo eccezionale patrimonio al riconoscimento Unesco".