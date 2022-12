Mostre, gli appuntamenti da non perdere

Il periodo festivo può essere l’occasione per visitare una mostra. Ad Ancona le opportunità non mancano. A partire dalla Pinacoteca Civica, che fino all’8 gennaio ospiterà ‘Cose dell’altro mondo - Da Monet a Warhol’, che raccoglie 63 capolavori della Johannesburg Art Gallery, fondata negli anni dieci del ‘900 dalla collezionista Lady Florence Phillips. Impressionante l’elenco degli artisti presenti: Picasso, Modigliani, Matisse, Cézanne, Van Gogh, Turner, Signac, Courbet, Corot, Monet, Sisley, Degas, Derain, Bacon, Moore, Warhol, Lichtenstein, Kentridge e mlti altri.

L’altro mondo del titolo è l’Africa, ma quella più ‘europeizzata’. Una sezione è dedicata ad artisti locali che hanno creato il proprio stile mettendo insieme influenze europee-americane e tradizioni africane. Particolare l’allestimento: non c’è un’unica sala dedicata alla mostra, che invece ‘interagisce’ con la collezione permanente. Alla Galleria d’Arte Puccini in via Matteotti fino al 21 gennaio si possono ammirare le opere dell’artista anconetana Ilaria Durisotti, radunate sotto il titolo ‘Il corpo e il sogno’. Come scrive Federica Lazzarini, Durisotti ‘opera con tecniche miste dagli effetti impattanti attraverso messaggi plurimi, grati sicuramente alla tradizione espressionista e surrealista dei primi anni del Novecento’. Alla Galleria Papini in via Bernabei espone Walter Paoletti, ma la sua mostra ‘Io e la luna’ sarà aperta solo oggi, domani e giovedì. Originale l’esposizione in corso al Museo Omero: ‘Le Patamacchine’. E’ un allestimento interattivo, ideato e realizzato dall’Associazione La luna al guinzaglio di Potenza. Le Patamacchine, come ‘Il catalogatore di sogni’, Il pacificaphone, ‘Il potenziatore di autostima’ sono oggetti meccanici costruiti con materiale di scarto o usato, in particolare con rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Sono alimentate dall’immaginario, sospese tra realtà e non sense, assurde, ironiche, in grado di divertire e incuriosire. La mostra chiuderà il 13 marzo. Domenica 1 e lunedì 2 si potranno visitare i musei e i parchi archeologici statali, aperti in via straordinaria. Il primo dell’anno inoltre tornerà #domenicalmuseo, iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Info https:cultura.gov.itfestivita2022-2023.

Raimondo Montesi