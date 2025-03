Mostre: la sfida della cultura. Cercasi sponsor per gli eventi

Cultura, turismo e grandi eventi si mescolano in due aree strettamente collegate che finiscono con il coinvolgere mezza giunta. A parte i lavori pubblici e le manutenzioni, stiamo parlando dei settori che da inizio sindacatura drenano la maggior parte delle risorse messe a bilancio dalla giunta Silvetti. Soprattutto i ‘Grandi eventi’ gestiti da Angelo Eliantonio che a livello di Peg abbracciano anche altre voci come la partecipazione democratica e le politiche giovanili. Gli obiettivi in questo settore sono chiare, partendo dall’Arena Sul Mare e i 5 eventi di luglio prossimo. In generale l’amministrazione conta di incamerare almeno 30mila euro di sponsorizzazioni esterne per coprire una parte (minoritaria, visto che soltanto il Capodanno 2024-25 è costato 220mila euro) degli eventi nel corso dell’anno.

La giunta conferma il suo interesse per i ‘Borghi’ e punta ad alcuni progetti per i giovani, da StartAn 2025 allo sportello per la Night Economy e il rinnovo di Informagiovani. È tuttavia la cultura l’area di maggior fermento, sebbene manchino, almeno per ora, le iniziative attese per cambiare davvero passo rispetto ai primi 18 mesi di guida dell’assessorato da parte di Anna Maria Bertini. Al suo posto Silvetti ha voluto Marta Paraventi e, sebbene a piccoli passi e con un budget ancora molto basso, qualcosa si muove. Nel Peg 2025-2027 verrà dato molto spazio ai libri, alla lettura e alle biblioteche, sia quella comunale (la sede naturale di palazzo Benincasa è ancora un cantiere) che quelle di quartiere diffuse sul territorio (l’obiettivo è fare almeno 10 iniziative). Nei prossimi mesi, inoltre, riaprirà la pinacoteca, ma prima c’è grande attesa per la mostra ‘Rinascimento Marchigiano’ inaugurata ad aprile. Tra cultura e turismo rientra anche una voce abbastanza anomala del Peg: "Per accrescere il numero delle presenze in città correlate agli eventi – si legge nella nota – il Comune conta di organizzare almeno 3 eventi", senza specificare cosa, con quali modalità e finalità.