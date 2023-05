Mostre, laboratori, convegni e incontri: Fiabola è tutto questo e tanto altro. Il Festival del Fantastico, che andrà in scena a Fabriano dal 25 al 28 maggio "sarà un momento per parlare di favole, fiabe e mondo fantasy attraverso le arti, le parole e le persone – spiegano gli organizzatori -. Sarà anche un momento per allenare l’immaginazione, coltivare il sogno di un futuro migliore, di una comunità migliore. La scelta di Fabriano non è casuale: la città della carta è il foglio immacolato sul quale disegnare un nuovo modo di pensare gli spazi urbani, l’arte e le relazioni sociali. E’ la base per il disegno di una comunità che, sebbene viva in un’area periferica, si sta votando al bello, il tutto con un respiro internazionale". Il Festival abbraccerà tutte le arti, dalla pittura alla ceramica, passando per la fotografia e la letteratura. La città, la sua storia, la sua bellezza saranno protagonisti del festival tanto quanto le parole, abbracciando i laboratori per le scuole e le conferenze per fare il punto su temi di attualità quali la condizione della donna. "La città con grande soddisfazione accoglie questa prima edizione di Fiabola organizzata, ideata e promossa da Clelia Conti e Mirella Morelli – sottolinea il sindaco Daniela Ghergo -.E’ un’ esperienza nuova per la nostra città e proprio per questo è molto entusiasmante e coinvolgente".