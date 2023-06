Mostre, visite guidate e la sagra del pesce

Musei aperti e numerose iniziative nel ponte che apre la stagione estiva. A Palazzo del Duca, aperto dalle 15 alle 20, ultimi giorni per visitare dalle 15 alle 20, Sue Park – Sounds of silence: la mostra fotografica naturalistica di un’artista sudcoreana capace di raccontare con sensibilità luoghi, paesaggi e scorci di vita dall’Asia alle Americhe. Sempre a Palazzo del Duca è possibile ammirare la mostra permanente Il realismo magico di Mario Giacomelli. Negli stessi orari il Palazzetto Baviera sono allestite cinque mostre che spaziano dalla fotografia antica alla fotografia di storia. Immagini dal Brasile di Flavio Damm a cura di Zaven Parè, è un omaggio a un grande fotografo sudamericano scomparso da pochi anni; sempre nello stesso luogo si potrà visitare Tondo, tondi: perché il formato rotondo è così raro nella storia della fotografia?, mostra realizzata in collaborazione con la Galleria Blau di Monaco; Foto perdute, foto ritrovate è invece l’incontro di due grandi collezioni, quella Yoskowiz e Parè, mentre Fotografie di vibrazioni, fotografie di sabbia, fotografie di suoni a cura di Estelle Hassenforder e Alexander Steger è il risultato delle ricerche cimatiche sull’arte compiute nella seconda metà nel Novecento. Oggi e domani, dalle 15 alle 20, sarà possibile visitare anche l’Area Archeologica e Museo la Fenice e dalle 8,30 alle 19,30 la Rocca Roveresca. In questo fine settimana rimane aperto, dalle 9 alle 12 e domenica anche dalle 15 alle 17, il Museo di Storia della Mezzadria "Sergio Anselmi. Oggi e domani dalle 18 nella piazzetta antistante il lungomare di Cesano torna anche la tradizionale ‘Sagra del Pesce’, con musica dal vivo. Domani appuntamento con le numerose iniziative organizzate per la Giornata Nazionale dello Sport: alle 10,30, nello scivolo della darsena turistica sarà varata Malupa 5.0, la prima imbarcazione al mondo inclusiva.