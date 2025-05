Moto contro camion: grave a Torrette

Alle 11,30 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Corinaldo, in via Madonna del Piano, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un camioncino. La squadra di Senigallia ha provveduto ad estrarre il conducente dall’auto, operazione svolta in collaborazione con il personale del 118 che, dopo i primi accertamenti, ne ha predisposto il trasferimento all’ospedale di Torrette. I mezzi sono stati messi in sicurezza e i carabinieri hanno provveduto a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un grave incidente stradale si è invece verificato ieri poco dopo le 13 a Marina di Montemarciano, all’altezza dell’Iveco Adriacar: nel sinistro sono state coinvolte una moto e un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione, il camion, che viaggiava in direzione nord, stava effettuando una manovra di svolta quando dalla corsia opposta, è sopraggiunto il motociclista, che non ha potuto evitare l’impatto ed è finito contro il rimorchio del mezzo. Un urto violento a seguito del quale l’automobilista è stato scaraventato sull’asfalto: immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e un’ambulanza oltre ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Dall’ospedale di Torrette si è alzata in volto l’eliambulanza che ha provveduto a trasferire il centauro nel nosocomio regionale dove versa in gravi condizioni: la prognosi è riservata a seguito dei numerosi traumi subiti durante l’incidente.