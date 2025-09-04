Moto contro trattore: è grave il centauro

Spaventoso scontro tra moto e trattore: ferito gravemente un centauro. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri, poco dopo le 12,30 sulla Provinciale Sp502 nel Comune di Staffolo, a pochi metri dal confine con quello di Cingoli. A scontrarsi sembrerebbe in fase di sorpasso del trattore da parte del motociclista, ma per cause tuttora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, sono state una motocicletta e un trattore. Procedevano entrambi in direzione Jesi. Ad avere la peggio il centauro, del posto. E’ stato un uomo che abita proprio davanti al luogo dell’incidente a prestare i primi soccorsi. Scattato l’allarme al 112, sul posto sono intervenute la Croce Verde di Cupramontana e l’automedica di Jesi mentre da Ancona si è levata in volo l’eliambulanza. Il 40enne è stato medicato dai sanitari sul posto. Era cosciente ma collaborante, lamentava forte dolore a una spalla. E’ stato trasportato in eliambulanza in codice rosso al pronto soccorso di Torrette, ma non sarebbe in pericolo di vita. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e poi i rilievi. Illeso il conducente del trattore che secondo una prima ricostruzione si apprestava a svoltare. Inevitabili i disagi al traffico.