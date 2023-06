Moto contro un furgone: grave un 40enne

L’impatto tra i due mezzi è stato violento, la moto è finita fuoristrada, a due passi dal campo che circonda l’arteria che esce dal centro di Camerano. La task force di soccorsi ieri pomeriggio verso le 16 si è diretta allo svincolo sul cavalcavia per la Direttissima del Conero. Un camioncino e quella moto si sono scontrati semifrontalmente.

Ad avere la peggio il centauro, che avrebbe circa 40 anni e risiede nelle vicinanze, che è stato sbalzato dal sellino a terra. Dall’ospedale regionale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza, atterrata poi a due passi dal ferito. I sanitari della Croce gialla l’hanno soccorso per primi. L’uomo, quando sono arrivati i soccorsi, era incosciente. Le sue condizioni sono state giudicate gravi dal personale medico. Caricato su Icaro, è stato portato in codice rosso al nosocomio regionale. Quasi illeso il conducente del camioncino, una ditta che produce complementi d’arredo e che ha sede nelle vicinanze. A rilevare l’incidente una pattuglia della Polizia stradale. La dinamica è tuttora al vaglio, pare che il camioncino stesse svoltando a sinistra provenendo da Castelfidardo e la moto sopraggiungesse in discesa da Camerano ma è ancora da accertare. Il centauro resta in prognosi riservata. Semidistrutta la parte anteriore del camioncino ma il conducente non ha riportato lesioni gravi.

Diversi i disagi al traffico lungo quell’arteria ad alta percorrenza, chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi coinvolti nello schianto. La Direttissima, e quello svincolo in particolare, sono stati spesso teatro di incidenti stradali per diversi motivi, dall’alta velocità alla scarsa visibilità in notturna. Così come via Che Guevara a Castelfidardo, poco distante, di nuovo l’altro ieri sera scenario di un incidente tra un furgoncino e una macchina, il terzo nel giro di 15 giorni per l’esattezza.

Lievi i feriti ma gravissimi i disagi al traffico oltretutto in un’ora di punta, quella dell’uscita dal lavoro dei tanti operai di quella zona industriale. Sul posto, di nuovo, gli agenti della Municipale per i rilievi e gestire appunto la viabilità. I residenti in massa chiedono interventi soprattutto per migliorare la visibilità della strada.

Silvia Santini