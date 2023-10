Moto, Saltarelli campione del mondo a Senigallia

Il sindaco Massimo Olivetti ha premiato ieri il pilota senigalliese Simone Saltarelli, che lo scorso 17 settembre ha vinto a Le Castellet in Francia, il titolo di campione del mondo endurance categoria superstock. Saltarelli in compagnia di Christian Gamarino e Kevin Calia in sella alla Kawasaki 1000 del Team francese 33 Louit April Moto ha vinto le 24 ore del Bol d’Or, una delle più prestigiose gare di endurance, dopo aver sempre preso punti nelle precedenti gare con il podio si è aggiudicato il titolo mondiale. La vittoria ottenuta davanti ad oltre 100mila persone ha catapultato il pilota senigalliese ed i suoi compagni di squadra nella storia del motociclismo mondiale. Il senigalliese oltre che nel mondiale endurance, corre nel campionato italiano velocità nella categoria Superbike con il Tcf Racing Team e proprio lo scorso week end ad Imola si è concluso il campionato, con un ottimo sesto posto assoluto. Il Sindaco Olivetti si è complimentato con il centauro per la vittoria del titolo e per aver portato costantemente il nome di Senigallia su tutti i circuiti d’Italia ed internazionali. Il neo campione ha ringraziato il Sindaco e l’amministrazione per il riconoscimento ricevuto dichiarandosi orgoglioso di aver portato il nome di Senigallia sul gradino più alto del campionato del mondo.