Moto sbanda in galleria e provoca un incidente

Perde il controllo della moto e si schianta all’imbocco della galleria. È successo ieri mattina, lungo l’asse nord-sud, in direzione Baraccola. Poco prima delle 12 un motociclista, di 50 anni, alla guida di una moto Triumph, ha sbandato entrando nel tunnel sotto il ristorante Baldí finendo a terra. Ha fatto tutto da solo, questo almeno è emerso dai primi rilievi. Cosa lo abbia fatto sbandare è in fase di accertamento. Perso il controllo della due ruote a zigzagato finendo poi rovinosamente a terra. Sono stati gli automobilisti dietro di lui a dare l’allarme chiamando i soccorsi. Sul posto sono arrivati automedica del 118 e ambulanza. Aveva diversi traumi ma le sue condizioni non sono gravi. Per accertamenti è stato portato in ospedale, a Torrette. Sul posto è arrivata la polizia locale che ha chiuso provvisoriamente la galleria, facendo procedere le auto per le Grazie, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Il tunnel come anche l’asse, in quel tratto, sono rimasti chiusi per quasi una ora. Prima delle 13 la viabilità è ripresa lungo una sola corsia. Il motociclista non sarebbe sbandato per una buca. In quel tratto non ci sarebbero cavità.