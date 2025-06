Motociclismo, campionato Production Bike

Prosegue il buon momento di Simone Saltarelli, ancora una volta sul podio nel campionato italiano velocità categoria Production Bike. Il motociclista senigalliese centra infatti ancora un podio nel campionato italiano velocità nella nuova categoria. In sella all’Aprilia del Team Revo – M2 Saltarelli si è piazzato nell’ultimo fine settimana sul circuito del Mugello terzo in gara 1 e quarto in gara 2 tenendo saldo il terzo posto in classifica e rimanendo tra i favoriti alla corsa alla vittoria finale.

Il team ha accusato qualche problema nel setting della moto che ha un po’ rallentato il pilota senigalliese che comunque come sempre ha lottato al vertice. Saltarelli ha appena il tempo per riposarsi ed è subito di nuovo pronto per il Mondiale Endurance. Si inizia il prossimo week end con Spa per poi attraversare l’oceano ed atterrare a Suzuka, altra pista iconica del mondiale endurance. Anche qui in sella all’Aprilia del Team Revo – M2 Saltarelli con i suoi compagni di squadra è considerato tra i favoriti di categoria.

Un tour de force che metterà a dura prova team e piloti: "il campionato Production Bike inizia ad essere molto competitivo – sottolinea il senigalliese classe 1985 - con il team stiamo lavorando bene, anche se di tanto in tanto qualcosa ci sfugge. Le due gare sono state molto combattute. Anche nel Mondiale Endurance siamo tra i favoriti, ci stiamo impegnando per non deludere le aspettative. Qui la moto è già pronta, ha un buon sviluppo. Sono fiducioso che con i miei compagni di team sicuramente ci batteremo per ottenere il miglior risultato possibile".

Andrea Pongetti