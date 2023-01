Motocross in spiaggia: ritornano le polemiche

Domenica torna il Senigallia Beach Cross, cinque gli appuntamenti fino al 12 febbraio.

I possessori di licenze Fmi e Uisp dal martedì al giovedì e naturalmente il sabato e domenica, potranno girare nella pista allestita nel tratto di spiaggia del lungomare Mameli tra Cesanella e Cesano.

È stato ancora una volta l’allestimento a scatenare una polemica social tra chi punta il dito contro i divieti, in vigore tutto l’anno, per consentire la riproduzione del "fratino", ma anche nei confronti di coloro che, in questo modo, danneggerebbero il patrimonio della città: la spiaggia di velluto.

Nulla contro lo sport, ma la polemica ha l’obiettivo di difendere la spiaggia: c’è chi consiglia l’area ex Sacelit – Italcementi, ma si tratta di uno spazio in parte privato e in parte in vendita all’asta, c’è chi invece propone di spostarla in campagna, per evitare rumori e inquinamento ai residenti.

L’unico messaggio positivo riguardo all’evento è relativo al fatto che porterebbe in città molte persone in un periodo ‘morto’, ma il prezzo da pagare, per i più e troppo alto e secondo la gran parte dei commenti, si tratterebbe solo di turismo ‘mordi e fuggi’. Inoltre, in prossimità della pista allestita, sono pochi i locali aperti fuori stagione.

L’evento non è ancora iniziato ed è già stato investito da una pioggia di critiche. Sono tre i tracciati: uno per i grandi, l’altro per il mini e il terzo per l’avviamento alla disciplina. Ci si potrà cimentare dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17. Le moto potranno essere affittate ma solo nella giornata di domenica.

Tra gli amanti della disciplina, quello organizzato in città è un evento molto atteso: quest’anno, ma solo la domenica, anche i più piccoli potranno cimentarsi nello sport diffuso grazie ai risultati ottenuti dal campione Tony Cairoli.