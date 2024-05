Motori e tanta musica: arrivano in 50mila

Motori e musica, sono tre le serate di musica dal vivo gratuita a Senigallia dal 6 al 9 giugno, in occasione del 30° raduno delle Harley Davidson: sul sul palco principale di Piazza Garibaldi saliranno gli harleysti The Picturebooks, l’icona del punk rock Marky Ramone (dei Ramones) e il chitarrista epico blues-rock statunitense Eric Steckel, oltre al prominente gruppo rock britannico The Rainband.

Completeranno la line-up artisti italiani di spicco, tra cui il leggendario Giuseppe Scarpato, Hillside – Power Trio, Timothy Cavicchini, i DJ di Virgin Radio Italy Ringo e Toky.

Si parte dalle 18 fino a tarda notte con il programma musicale di Virgin Radio: sul palco salirà anche dj Ringo.

Un evento nell’evento, sulla spiaggia di velluto sono attese 50mila persone.

Motori e tanta musica, ma anche un village tutto a tema Harley, la moto che è diventata un vero e proprio stile di vita. Gli attesi nomi degli ospiti sono arrivati e hanno già sollevato gli entusiasmi degli amanti del genere che sono pronti a scatenarsi in piazza Garibaldi, che per tre giorni sarà trasformata in una discoteca a cielo aperto: si potrà ballare dal tardo pomeriggio fino a tarda notte.